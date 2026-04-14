Tagliandi per gli sconti

Home / Soluzioni Cruciverba / Tagliandi per gli sconti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tagliandi per gli sconti' è 'Buoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BUONI

Perché la soluzione è Buoni? I BUONI sono strumenti che permettono di ottenere sconti su acquisti o servizi, rappresentando un modo pratico per risparmiare. Questi tagliandi, riconosciuti come certificati di valore, vengono utilizzati presso negozi, ristoranti o altre attività commerciali per ridurre l'importo da pagare. La loro validità e le condizioni di utilizzo sono indicate chiaramente e possono essere emessi da aziende, enti o associazioni. La presenza di BUONI rende più accessibili molte offerte, facilitando il risparmio ai consumatori.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tagliandi per gli sconti". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tagliandi per gli sconti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Buoni

Per risolvere la definizione "Tagliandi per gli sconti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tagliandi per gli sconti" conferma che la soluzione 'Buoni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Buoni

B Bologna U Udine O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tagliandi per gli sconti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Buoni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dolci di pasta di mandorleNel portafoglio dei risparmiatoriTagliandi per scontiGode di particolari scontiI tagliandi che si giocanoI tagliandi da cui si staccano gli assegniGli sconti sui conti