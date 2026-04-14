Le sartine degli atelier

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Le sartine degli atelier' è 'Midinettes'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIDINETTES

Perché la soluzione è Midinettes? Le midinettes erano giovani donne che lavoravano come apprendiste o impiegate negli atelier di alta moda a Parigi alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo. Spesso svolgevano compiti di cucito, confezionamento e assistenza agli stilisti, rappresentando una componente fondamentale dell’industria sartoriale. Il loro ruolo si caratterizzava per il lavoro svolto con dedizione e per la partecipazione alla vita sociale e culturale dell’epoca. La loro presenza contribuiva alla diffusione delle tendenze e alla crescita del settore dell’alta moda.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le sartine degli atelier". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Le sartine degli atelier nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Midinettes

Quando la definizione "Le sartine degli atelier" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le sartine degli atelier" conferma che la soluzione 'Midinettes' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Midinettes

M Milano I Imola D Domodossola I Imola N Napoli E Empoli T Torino T Torino E Empoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le sartine degli atelier" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Midinettes' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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