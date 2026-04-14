Istituzione creata da un lascito

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Istituzione creata da un lascito' è 'Fondazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FONDAZIONE

Perché la soluzione è Fondazione? Una fondazione è un ente istituito grazie a un lascito, che può essere un patrimonio o un capitale donato a scopo benefico, culturale, scientifico o sociale. Essa si caratterizza per la sua natura giuridica e per l’obiettivo di sostenere attività di interesse pubblico senza scopo di lucro. La fondazione si distingue per la sua struttura stabile e per la capacità di garantire la continuità delle iniziative avviate grazie ai beni ricevuti in eredità o donazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Istituzione creata da un lascito". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Istituzione creata da un lascito nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Fondazione

Questa pagina è dedicata alla definizione "Istituzione creata da un lascito" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Istituzione creata da un lascito" conferma che la soluzione 'Fondazione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Fondazione

F Firenze O Otranto N Napoli D Domodossola A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Istituzione creata da un lascito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fondazione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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