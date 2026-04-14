Istituzione creata da un lascito
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Istituzione creata da un lascito' è 'Fondazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FONDAZIONE
Perché la soluzione è Fondazione? Una fondazione è un ente istituito grazie a un lascito, che può essere un patrimonio o un capitale donato a scopo benefico, culturale, scientifico o sociale. Essa si caratterizza per la sua natura giuridica e per l’obiettivo di sostenere attività di interesse pubblico senza scopo di lucro. La fondazione si distingue per la sua struttura stabile e per la capacità di garantire la continuità delle iniziative avviate grazie ai beni ricevuti in eredità o donazione.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Istituzione creata da un lascito". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Istituzione creata da un lascito nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Fondazione
Questa pagina è dedicata alla definizione "Istituzione creata da un lascito" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Istituzione creata da un lascito" conferma che la soluzione 'Fondazione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Fondazione
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Istituzione creata da un lascito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fondazione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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