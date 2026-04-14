Incline ai favoritismi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Incline ai favoritismi' è 'Parziale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARZIALE

Perché la soluzione è Parziale? Una persona parziale dimostra una tendenza a favorire alcune persone o idee rispetto ad altre, spesso basandosi su preferenze soggettive piuttosto che su criteri oggettivi. Questa inclinazione può influenzare giudizi, decisioni o comportamenti, creando un ambiente di parzialità che compromette l'equità e la trasparenza. La parzialità si manifesta attraverso favoritismi e pregiudizi che alterano la percezione della realtà, impedendo un giudizio imparziale e obiettivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Incline ai favoritismi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Incline ai favoritismi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Parziale

Se la definizione "Incline ai favoritismi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Incline ai favoritismi" conferma che la soluzione 'Parziale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Parziale

P Padova A Ancona R Roma Z Zara I Imola A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Incline ai favoritismi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Parziale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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