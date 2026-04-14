Gli stadi dei fantini

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gli stadi dei fantini' è 'Ippodromi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IPPODROMI

Perché la soluzione è Ippodromi? Gli ippodromi rappresentano i luoghi in cui si svolgono le competizioni equestri, in particolare le gare di trotto e galoppo. All’interno di questi impianti, i fantini partecipano a diverse fasi di gara, che possono essere considerate come stadi del loro percorso sportivo. Questi ambienti sono progettati per garantire sicurezza e spettacolo, ospitando le diverse tappe di allenamento e competizione. La loro struttura e funzione sono strettamente legate all’evoluzione delle performance dei fantini durante le gare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli stadi dei fantini". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Gli stadi dei fantini nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ippodromi

In presenza della definizione "Gli stadi dei fantini", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli stadi dei fantini" conferma che la soluzione 'Ippodromi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ippodromi

I Imola P Padova P Padova O Otranto D Domodossola R Roma O Otranto M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli stadi dei fantini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ippodromi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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