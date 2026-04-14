Selciati rumorosi

Home / Soluzioni Cruciverba / Selciati rumorosi

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Selciati rumorosi' è 'Acciottolati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACCIOTTOLATI

Perché la soluzione è Acciottolati? Le strade caratterizzate da un rivestimento di ciottoli, noti come acciottolati, sono spesso associati a un suono particolare prodotto dal passaggio di veicoli o passanti. Questo rumore, prodotto dai ciottoli che si scontrano tra loro, rende le vie più vive e sonore. La presenza di acciottolati conferisce un aspetto storico e tradizionale alle zone interessate, creando un ambiente che richiama epoche passate. La loro caratteristica sonora è immediatamente riconoscibile e distingue queste vie da altre superfici asfaltate o pavimentate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Selciati rumorosi". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Selciati rumorosi nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Acciottolati

Per risolvere la definizione "Selciati rumorosi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Selciati rumorosi" conferma che la soluzione 'Acciottolati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Acciottolati

A Ancona C Como C Como I Imola O Otranto T Torino T Torino O Otranto L Livorno A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Selciati rumorosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Acciottolati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Squillanti rumorosiEsprimere noia e disappunto con sospiri rumorosiTutt altro che rumorosiSquillanti, rumorosiStridii metallici, tipici dei... fantasmi rumorosi