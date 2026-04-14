Postilla chiosa

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Postilla chiosa' è 'Annotazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANNOTAZIONE

Perché la soluzione è Annotazione? Una annotazione, chiamata anche postilla o chiosa, rappresenta un commento o una spiegazione aggiunta a un testo principale. Essa serve a chiarire, approfondire o commentare parti specifiche del contenuto, offrendo un valore interpretativo o informativo supplementare. Le annotazioni sono spesso inserite in margine o tra le righe di un documento, contribuendo a rendere più comprensibile o dettagliata la lettura. La loro presenza arricchisce il testo, rendendo più facile l'analisi e la comprensione delle informazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Postilla chiosa". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Postilla chiosa nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Annotazione

Questa pagina è dedicata alla definizione "Postilla chiosa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Postilla chiosa" conferma che la soluzione 'Annotazione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Annotazione

A Ancona N Napoli N Napoli O Otranto T Torino A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Postilla chiosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Annotazione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un appunto su cartaIndicano una postillaFare una postilla specificareUna chiosa del traduttore siglaPostilla a piè di letteraUna postilla epistolare