Postilla chiosa
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Postilla chiosa' è 'Annotazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ANNOTAZIONE
Perché la soluzione è Annotazione? Una annotazione, chiamata anche postilla o chiosa, rappresenta un commento o una spiegazione aggiunta a un testo principale. Essa serve a chiarire, approfondire o commentare parti specifiche del contenuto, offrendo un valore interpretativo o informativo supplementare. Le annotazioni sono spesso inserite in margine o tra le righe di un documento, contribuendo a rendere più comprensibile o dettagliata la lettura. La loro presenza arricchisce il testo, rendendo più facile l'analisi e la comprensione delle informazioni.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Postilla chiosa". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Postilla chiosa nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Annotazione
Questa pagina è dedicata alla definizione "Postilla chiosa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Postilla chiosa" conferma che la soluzione 'Annotazione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Annotazione
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Postilla chiosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Annotazione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un appunto su cartaIndicano una postillaFare una postilla specificareUna chiosa del traduttore siglaPostilla a piè di letteraUna postilla epistolare
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