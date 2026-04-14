Hanno i piedi per terra

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Hanno i piedi per terra' è 'Realisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REALISTI

Perché la soluzione è Realisti? Le persone che hanno i piedi per terra sono considerate realistiche perché affrontano la vita con pragmatismo e chiarezza. Questa qualità implica una visione concreta delle situazioni, senza lasciarsi influenzare da sogni irrealizzabili o fantasie. Chi è realistico sa valutare le proprie capacità e i limiti dell’ambiente circostante, mantenendo un atteggiamento equilibrato di fronte alle difficoltà. La loro capacità di mantenere i piedi ben saldi sulla realtà li rende affidabili e coerenti nelle decisioni quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno i piedi per terra". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Hanno i piedi per terra nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Realisti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Hanno i piedi per terra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno i piedi per terra" conferma che la soluzione 'Realisti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Realisti

R Roma E Empoli A Ancona L Livorno I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno i piedi per terra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Realisti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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