Gli aggressori
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Gli aggressori' è 'Assalitori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ASSALITORI
Perché la soluzione è Assalitori? Gli aggressori sono individui che compiono azioni violente o offensive contro altre persone, mettendo a repentaglio la loro sicurezza e tranquillità. Questi soggetti si distinguono per il comportamento intimidatorio e spesso cercano di ottenere un vantaggio attraverso minacce o atti di forza. Gli assalitori agiscono senza rispetto per la legge o i diritti altrui, causando spesso danni fisici o psicologici alle vittime. La loro presenza rappresenta una minaccia costante per la pace sociale e la sicurezza pubblica.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli aggressori". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Gli aggressori nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Assalitori
Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli aggressori" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli aggressori" conferma che la soluzione 'Assalitori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Assalitori
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli aggressori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Assalitori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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