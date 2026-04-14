Gli aggressori

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Gli aggressori' è 'Assalitori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSALITORI

Perché la soluzione è Assalitori? Gli aggressori sono individui che compiono azioni violente o offensive contro altre persone, mettendo a repentaglio la loro sicurezza e tranquillità. Questi soggetti si distinguono per il comportamento intimidatorio e spesso cercano di ottenere un vantaggio attraverso minacce o atti di forza. Gli assalitori agiscono senza rispetto per la legge o i diritti altrui, causando spesso danni fisici o psicologici alle vittime. La loro presenza rappresenta una minaccia costante per la pace sociale e la sicurezza pubblica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli aggressori". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Gli aggressori nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Assalitori

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli aggressori" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli aggressori" conferma che la soluzione 'Assalitori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Assalitori

A Ancona S Savona S Savona A Ancona L Livorno I Imola T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli aggressori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Assalitori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Aggressori che sconfinano