Giovane ufficiale

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Giovane ufficiale' è 'Tenentino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TENENTINO

Perché la soluzione è Tenentino? Un giovane ufficiale, spesso chiamato tenentino, rappresenta un militare alle prime armi all’interno di un esercito. Questa figura, tipicamente appena entrata nel servizio attivo, si distingue per il suo ruolo di apprendista e per la sua posizione gerarchica, inferiore a quella di ufficiale superiore. Il termine tenentino sottolinea la sua condizione di novizio, di chi sta ancora affinando le proprie capacità e conoscenze militari. La sua presenza è fondamentale per il funzionamento delle forze armate, poiché rappresenta il primo passo di una carriera professionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Giovane ufficiale". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Giovane ufficiale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tenentino

Quando la definizione "Giovane ufficiale" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Giovane ufficiale" conferma che la soluzione 'Tenentino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Tenentino

T Torino E Empoli N Napoli E Empoli N Napoli T Torino I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Giovane ufficiale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tenentino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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