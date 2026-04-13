Corrugamento delle sopracciglia

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Corrugamento delle sopracciglia' è 'Cipiglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIPIGLIO

Perché la soluzione è Cipiglio? Il cipiglio si manifesta attraverso un particolare movimento della pelle sulla fronte, quando le sopracciglia si aggrottano formando delle pieghe o linee verticali. Questo gesto esprime spesso emozioni come disappunto, concentrazione o sospetto, comunicando uno stato d'animo senza l'uso di parole. La presenza di queste pieghe è il risultato di un corrugamento delle sopracciglia, che coinvolge i muscoli facciali e crea un'espressione riconoscibile e immediatamente comprensibile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Corrugamento delle sopracciglia". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Corrugamento delle sopracciglia nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cipiglio

In presenza della definizione "Corrugamento delle sopracciglia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Corrugamento delle sopracciglia" conferma che la soluzione 'Cipiglio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cipiglio

C Como I Imola P Padova I Imola G Genova L Livorno I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Corrugamento delle sopracciglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cipiglio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Aspetto accigliatoLa grinta del corrucciatoViso corrucciatoPiega, corrugamentoCurvatele sopraccigliaLo sono le sopracciglia molto evidenti