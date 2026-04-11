Preposizione che introduce le similitudini

Home / Soluzioni Cruciverba / Preposizione che introduce le similitudini

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Preposizione che introduce le similitudini' è 'Come'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COME

Perché la soluzione è Come? La parola che introduce le similitudini si utilizza per confrontare due elementi evidenziando le loro affinità. Questa espressione collega un concetto a un altro, evidenziando caratteristiche condivise, rendendo più vivida e chiara la descrizione. Spesso si trova in testi narrativi o descrittivi per arricchire il linguaggio e facilitare l’immaginazione del lettore. La sua funzione principale è mettere in relazione due cose diverse, sottolineando analogie tra di esse.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Preposizione che introduce le similitudini". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Preposizione che introduce le similitudini nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Come

Se la definizione "Preposizione che introduce le similitudini" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Preposizione che introduce le similitudini" conferma che la soluzione 'Come' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Come

C Como O Otranto M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Preposizione che introduce le similitudini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Come' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: In quale manieraUn pensiero di TolstojUn pensiero di GautierUna preposizione ingleseIl di preposizione inglesePreposizione semplice che vale traLa preposizione che guarda in altoPreposizione articolata poetica