Il pasto che non dovrebbe comprendere i cavoli

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il pasto che non dovrebbe comprendere i cavoli' è 'Merenda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MERENDA

Perché la soluzione è Merenda? Una merenda è un momento di ristoro tra i pasti principali, spesso costituito da alimenti leggeri e gustosi. La sua composizione varia a seconda delle preferenze, ma generalmente evita cibi troppo pesanti o difficili da digerire. Non dovrebbe includere cavoli, poiché questi ortaggi possono risultare indigesti o sgradevoli se consumati in un momento di spuntino. La merenda rappresenta un'occasione di pausa per ricaricare le energie senza appesantire lo stomaco.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il pasto che non dovrebbe comprendere i cavoli". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il pasto che non dovrebbe comprendere i cavoli nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Merenda

In presenza della definizione "Il pasto che non dovrebbe comprendere i cavoli", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il pasto che non dovrebbe comprendere i cavoli" conferma che la soluzione 'Merenda' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Merenda

M Milano E Empoli R Roma E Empoli N Napoli D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il pasto che non dovrebbe comprendere i cavoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Merenda' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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