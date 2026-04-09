Gruppo etnico nepalese

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gruppo etnico nepalese' è 'Sherpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SHERPA

Perché la soluzione è Sherpa? Gli Sherpa sono un gruppo etnico originario del Nepal, conosciuto principalmente per le loro straordinarie capacità di alpinismo e per il ruolo fondamentale nelle spedizioni in alta quota. La loro cultura e tradizioni si sono preservate nel tempo, mantenendo un forte legame con le montagne e le pratiche religiose tibetane. La loro esperienza e resistenza sono riconosciute a livello mondiale, rendendoli figure imprescindibili nelle imprese sulle vette himalayane. La loro identità si distingue per il coraggio e la determinazione, caratteristiche che li rendono un esempio unico di adattamento e forza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gruppo etnico nepalese". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Gruppo etnico nepalese nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sherpa

La soluzione associata alla definizione "Gruppo etnico nepalese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gruppo etnico nepalese" conferma che la soluzione 'Sherpa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sherpa

S Savona H Hotel E Empoli R Roma P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gruppo etnico nepalese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sherpa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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