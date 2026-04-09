Le danze delle debuttanti
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SOLUZIONE: BALLI
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Perché la soluzione è Balli? Le danze delle debuttanti sono momenti speciali in cui giovani ragazze mostrano la loro grazia e eleganza attraverso movimenti studiati e raffinati. Durante queste occasioni, i balli assumono un ruolo importante nel mettere in mostra la loro raffinatezza e socialità. Spesso accompagnate da musica adeguata, queste esibizioni diventano un'occasione di festa e di incontro tra diverse generazioni. La tradizione si tramanda di generazione in generazione, mantenendo vivo il fascino di questi momenti.
Le danze delle debuttanti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Balli
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Le danze delle debuttanti
- Risposta: BALLI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: B____
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Balli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le danze delle debuttanti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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