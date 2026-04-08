Uno stick per le labbra

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Uno stick per le labbra' è 'Gloss'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GLOSS

Perché la soluzione è Gloss? Il gloss è un prodotto cosmetico utilizzato per arricchire e proteggere le labbra, conferendo loro brillantezza e un aspetto più voluminoso. Questo stick trasparente o colorato è facile da applicare grazie alla sua forma compatta, che permette di portarlo comodamente in b purse o nella borsa. La sua composizione spesso include agenti idratanti e lucidi, capaci di donare alle labbra un aspetto più attraente e curato. L'uso quotidiano di un gloss contribuisce a mantenere le labbra morbide e luminose.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno stick per le labbra". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Uno stick per le labbra nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Gloss

Per risolvere la definizione "Uno stick per le labbra", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno stick per le labbra" conferma che la soluzione 'Gloss' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Gloss

G Genova L Livorno O Otranto S Savona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno stick per le labbra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gloss' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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