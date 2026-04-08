Fu l undicesimo Papa

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Fu l undicesimo Papa' è 'Sant Aniceto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANT ANICETO

Perché la soluzione è Sant Aniceto? Sant’Aniceto fu il undicesimo Papa della Chiesa cattolica, noto per aver guidato i fedeli durante un periodo di persecuzioni e difficoltà. La sua figura è legata alla testimonianza di fede e alla difesa dei principi cristiani, affrontando sfide e persecuzioni con coraggio e determinazione. La sua leadership ha contribuito a consolidare la comunità cristiana nei momenti di crisi, lasciando un segno duraturo nella storia ecclesiastica. La sua memoria rimane venerata come esempio di dedizione e sacrificio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu l undicesimo Papa". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Fu l undicesimo Papa nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Sant Aniceto

Se la definizione "Fu l undicesimo Papa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu l undicesimo Papa" conferma che la soluzione 'Sant Aniceto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Sant Aniceto

S Savona A Ancona N Napoli T Torino A Ancona N Napoli I Imola C Como E Empoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu l undicesimo Papa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sant Aniceto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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