Fu l undicesimo Papa
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Fu l undicesimo Papa' è 'Sant Aniceto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SANT ANICETO
Perché la soluzione è Sant Aniceto? Sant’Aniceto fu il undicesimo Papa della Chiesa cattolica, noto per aver guidato i fedeli durante un periodo di persecuzioni e difficoltà. La sua figura è legata alla testimonianza di fede e alla difesa dei principi cristiani, affrontando sfide e persecuzioni con coraggio e determinazione. La sua leadership ha contribuito a consolidare la comunità cristiana nei momenti di crisi, lasciando un segno duraturo nella storia ecclesiastica. La sua memoria rimane venerata come esempio di dedizione e sacrificio.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu l undicesimo Papa". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Fu l undicesimo Papa nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Sant Aniceto
Se la definizione "Fu l undicesimo Papa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu l undicesimo Papa" conferma che la soluzione 'Sant Aniceto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Sant Aniceto
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu l undicesimo Papa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sant Aniceto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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