I servi della gleba dell epoca feudale

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I servi della gleba dell epoca feudale' è 'Manenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANENTI

Perché la soluzione è Manenti? Manenti erano contadini legati alla terra durante il periodo feudale, che lavoravano sui feudi sotto il controllo dei signori. Questi servi della gleba non potevano lasciare il loro villaggio né cercare condizioni migliori senza il permesso del signore, vivendo in condizioni di dipendenza e sottomissione. La loro vita era strettamente collegata alla proprietà terriera, e il loro lavoro garantiva il sostentamento dei nobili e delle istituzioni feudali. La loro esistenza rappresentava una delle principali caratteristiche della struttura sociale medievale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I servi della gleba dell epoca feudale". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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I servi della gleba dell epoca feudale nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Manenti

Questa pagina è dedicata alla definizione "I servi della gleba dell epoca feudale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I servi della gleba dell epoca feudale" conferma che la soluzione 'Manenti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Manenti

M Milano A Ancona N Napoli E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I servi della gleba dell epoca feudale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Manenti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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