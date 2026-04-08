La mollica del pane

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La mollica del pane' è 'Midolla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIDOLLA

Perché la soluzione è Midolla? La parola MIDOLLA si riferisce alla parte interna morbida e soffice del pane, conosciuta come la sua componente più delicata e appetitosa. Questa parte si trova al centro della fetta, tra la crosta esterna dura e croccante e la parte più umida e leggermente elastica. La midolla rappresenta la porzione più gustosa e apprezzata del pane, spesso utilizzata per preparare toast, bruschette o accompagnare piatti vari. È questa parte che conferisce al pane la sua consistenza caratteristica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La mollica del pane". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La mollica del pane nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Midolla

Se la definizione "La mollica del pane" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La mollica del pane" conferma che la soluzione 'Midolla' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Midolla

M Milano I Imola D Domodossola O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La mollica del pane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Midolla' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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