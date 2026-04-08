di carbonio gas velenoso

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'di carbonio gas velenoso' è 'Ossido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSSIDO

Perché la soluzione è Ossido? L'ossido di carbonio è un gas velenoso che si forma durante la combustione incompleta di materiali contenenti carbonio. La sua presenza può essere molto pericolosa poiché si lega facilmente all'emoglobina nel sangue, impedendo il trasporto di ossigeno ai tessuti. Questo gas incolore, insapore e inodore rappresenta un rischio serio in ambienti chiusi o mal ventilati. La sua tossicità deriva dalla capacità di interferire con le funzioni vitali del corpo umano, rendendolo particolarmente insidioso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "di carbonio gas velenoso". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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di carbonio gas velenoso nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ossido

La definizione "di carbonio gas velenoso" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "di carbonio gas velenoso" conferma che la soluzione 'Ossido' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ossido

O Otranto S Savona S Savona I Imola D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "di carbonio gas velenoso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ossido' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Composto chimico che contiene un metalloL acqua lo è di idrogenoQuello di carbonio è un gas velenosissimoL asfissia da ossido di carbonio nel gergo giornalisticoGas per insegneIl gas utilizzato per i dirigibiliSerpente velenoso dell India