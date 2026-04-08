Magrolino delicato di costituzione

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Magrolino delicato di costituzione' è 'Esile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESILE

Perché la soluzione è Esile? La parola ESILE si riferisce a una persona o cosa caratterizzata da una corporatura minuta e fragile, spesso associata a una costituzione magrolina. Questo aggettivo evidenzia una struttura sottile e delicata, che può trasmettere sensazioni di fragilità o leggerezza. La sua applicazione è comune nel descrivere individui che, pur apparendo esili, possiedono spesso una certa eleganza o grazia. La scelta di questo termine permette di comunicare un’immagine precisa di delicatezza fisica e di leggerezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Magrolino delicato di costituzione". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Magrolino delicato di costituzione nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Esile

Per risolvere la definizione "Magrolino delicato di costituzione", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Magrolino delicato di costituzione" conferma che la soluzione 'Esile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Esile

E Empoli S Savona I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Magrolino delicato di costituzione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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