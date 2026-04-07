Comprende alamari bottoni e merletti

Home / Soluzioni Cruciverba / Comprende alamari bottoni e merletti

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Comprende alamari bottoni e merletti' è 'Passamaneria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASSAMANERIA

Perché la soluzione è Passamaneria? La passamaneria è un insieme di elementi decorativi che arricchiscono tessuti e abiti, come alamari, bottoni e merletti. Questi dettagli sono scelti per migliorare l’aspetto estetico e personalizzare capi e oggetti di decorazione. La passamaneria può essere applicata a vestiti, tende, cuscini o accessori, conferendo eleganza e originalità. La varietà di materiali e stili disponibili permette di adattarla a diverse esigenze di stile e moda.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Comprende alamari bottoni e merletti". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Comprende alamari bottoni e merletti nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Passamaneria

Questa pagina è dedicata alla definizione "Comprende alamari bottoni e merletti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Comprende alamari bottoni e merletti" conferma che la soluzione 'Passamaneria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Passamaneria

P Padova A Ancona S Savona S Savona A Ancona M Milano A Ancona N Napoli E Empoli R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Comprende alamari bottoni e merletti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Passamaneria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Comprende alamari, bottoni, merletti eccComprende il CanadaComprende tu e luiIl pronome che ci comprendeComprende tutti i monaci e i sacerdoti