Comprende alamari bottoni e merletti
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Comprende alamari bottoni e merletti' è 'Passamaneria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PASSAMANERIA
Perché la soluzione è Passamaneria? La passamaneria è un insieme di elementi decorativi che arricchiscono tessuti e abiti, come alamari, bottoni e merletti. Questi dettagli sono scelti per migliorare l’aspetto estetico e personalizzare capi e oggetti di decorazione. La passamaneria può essere applicata a vestiti, tende, cuscini o accessori, conferendo eleganza e originalità. La varietà di materiali e stili disponibili permette di adattarla a diverse esigenze di stile e moda.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Comprende alamari bottoni e merletti". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Comprende alamari bottoni e merletti nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Passamaneria
Questa pagina è dedicata alla definizione "Comprende alamari bottoni e merletti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Comprende alamari bottoni e merletti" conferma che la soluzione 'Passamaneria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Passamaneria
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Comprende alamari bottoni e merletti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Passamaneria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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