Svelto e scattante

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Svelto e scattante' è 'Agile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGILE

Perché la soluzione è Agile? La parola AGILE descrive una persona o un oggetto che si muove con rapidità e leggerezza, mostrando prontezza nei movimenti e capacità di adattarsi facilmente alle situazioni. Questa caratteristica si collega strettamente all'idea di essere svelto e scattante, poiché indica una capacità di reagire prontamente e di muoversi con agilità. La voce AGILE suggerisce anche una natura dinamica, energica e flessibile, che si manifesta attraverso azioni rapide e decise in vari contesti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Svelto e scattante". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Svelto e scattante nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Agile

Quando la definizione "Svelto e scattante" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Svelto e scattante" conferma che la soluzione 'Agile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Agile

A Ancona G Genova I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Svelto e scattante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Agile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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