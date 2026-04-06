Eccessivamente puntiglioso

Home / Soluzioni Cruciverba / Eccessivamente puntiglioso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Eccessivamente puntiglioso' è 'Pignolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIGNOLO

Perché la soluzione è Pignolo? Una persona pignola tende a essere eccessivamente attenta ai dettagli, controllando ogni minimo particolare con grande precisione. Questa caratteristica si manifesta attraverso un perfezionismo esasperato, che può portare a difficoltà nel completare le attività o a frustrazioni perché nulla sembra mai abbastanza accurato. La sua attenzione scrupolosa si traduce in una costante ricerca di errori o imperfezioni, rendendo spesso difficile la collaborazione con altri. La sua tendenza a essere eccessivamente puntiglioso si riflette in una cura ossessiva per le piccole cose.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Eccessivamente puntiglioso". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Eccessivamente puntiglioso nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pignolo

La soluzione associata alla definizione "Eccessivamente puntiglioso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Eccessivamente puntiglioso" conferma che la soluzione 'Pignolo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pignolo

P Padova I Imola G Genova N Napoli O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Eccessivamente puntiglioso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pignolo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Eccessivamente apprensiviEccessivamente bruttoEccessivamente audaceEccessivamente caricheEccessivamente spilorci