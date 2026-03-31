Una torre fumaria

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una torre fumaria' è 'Ciminiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIMINIERA

Perché la soluzione è Ciminiera? La ciminea rappresenta una struttura verticale che si innalza sopra un edificio, progettata per consentire l'espulsione dei fumi provenienti da un camino o da un impianto di riscaldamento. Questa torre fumaria svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti, evitando che i fumi nocivi si disperdano all’interno degli ambienti. La sua altezza e forma variano in base alle esigenze tecniche e alle normative di sicurezza, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e il comfort degli occupanti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una torre fumaria". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Una torre fumaria nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ciminiera

La definizione "Una torre fumaria" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una torre fumaria" conferma che la soluzione 'Ciminiera' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ciminiera

C Como I Imola M Milano I Imola N Napoli I Imola E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una torre fumaria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ciminiera' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Alto camino di una fabbricaAlto fumaioloSi dice di chi fuma come un turcoVivono all ombra della torre EiffelTorre luminosaVengono guidati dalla torre di controlloUn area di Parigi di fronte alla Torre EiffelIl quartiere romano con la Torre Brunori