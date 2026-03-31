La sostiene chi acquista

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La sostiene chi acquista' è 'Spesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPESA

Perché la soluzione è Spesa? La parola spesa si riferisce all'insieme di beni e servizi acquistati da una persona per soddisfare le proprie esigenze quotidiane. Essa rappresenta l'importo di denaro speso durante un acquisto o una serie di acquisti, e viene generalmente sostenuta da chi effettua l'acquisto stesso. La spesa può includere alimentari, abbigliamento, utenze e altri beni di consumo necessari. La gestione oculata di questa voce permette di pianificare un bilancio finanziario equilibrato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La sostiene chi acquista". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La sostiene chi acquista nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Spesa

La soluzione associata alla definizione "La sostiene chi acquista" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La sostiene chi acquista" conferma che la soluzione 'Spesa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Spesa

S Savona P Padova E Empoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La sostiene chi acquista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spesa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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