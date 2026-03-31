Grosso squalo che vive anche nel Mediterraneo

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Grosso squalo che vive anche nel Mediterraneo' è 'Volpe Di Mare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOLPE DI MARE

Perché la soluzione è Volpe Di Mare? La volpe di mare è un grande squalo che si trova anche nel Mar Mediterraneo. Questa creatura, nota per la sua taglia imponente, si distingue per il corpo snello e la pelle liscia, adattandosi a diverse profondità marine. La sua presenza è frequente nelle acque calde e temperate della regione, dove si nutre di pesci e calamari. La volpe di mare rappresenta uno degli squali più affascinanti e allo stesso tempo misteriosi del nostro mare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grosso squalo che vive anche nel Mediterraneo". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Grosso squalo che vive anche nel Mediterraneo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Volpe Di Mare

Quando la definizione "Grosso squalo che vive anche nel Mediterraneo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grosso squalo che vive anche nel Mediterraneo" conferma che la soluzione 'Volpe Di Mare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Volpe Di Mare

V Venezia O Otranto L Livorno P Padova E Empoli D Domodossola I Imola M Milano A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grosso squalo che vive anche nel Mediterraneo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Volpe Di Mare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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