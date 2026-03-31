Congedate con onore

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Congedate con onore' è 'Emerite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMERITE

Perché la soluzione è Emerite? Emerite indica una persona che ha raggiunto un alto livello di riconoscimento e rispetto nel suo campo, spesso grazie a anni di dedizione e competenza. Quando si parla di un professionista che ha concluso la propria carriera, si utilizza questo termine per sottolineare il valore e l'importanza del suo contributo, riconoscendone il merito e la dignità. Essere emeriti costituisce un segno di apprezzamento e di onore verso chi ha dato un contributo significativo. La sua uscita dal servizio avviene con rispetto e considerazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Congedate con onore". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Congedate con onore nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Emerite

Se la definizione "Congedate con onore" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Congedate con onore" conferma che la soluzione 'Emerite' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Emerite

E Empoli M Milano E Empoli R Roma I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Congedate con onore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Emerite' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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