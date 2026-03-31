Un animale simile alla marmotta

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La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Un animale simile alla marmotta' è 'Cane Della Prateria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANE DELLA PRATERIA

Perché la soluzione è Cane Della Prateria? Il cane della prateria è un mammifero appartenente alla famiglia degli scoiattoli, caratterizzato da un corpo compatto, zampe robuste e una coda corta. Vive principalmente nelle praterie nordamericane, costruendo elaborate tane sotterranee per proteggersi dai predatori e dal clima. La sua dieta è composta principalmente da erba e semi, ed è noto per il comportamento sociale molto sviluppato, vivendo in grandi colonie. Questa specie svolge un ruolo importante nell'ecosistema, contribuendo alla fertilità del suolo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un animale simile alla marmotta". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un animale simile alla marmotta nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Cane Della Prateria

Se la definizione "Un animale simile alla marmotta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un animale simile alla marmotta" conferma che la soluzione 'Cane Della Prateria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Cane Della Prateria

C Como A Ancona N Napoli E Empoli D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona P Padova R Roma A Ancona T Torino E Empoli R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un animale simile alla marmotta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cane Della Prateria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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