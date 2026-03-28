Visi facce

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Visi facce' è 'Volti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOLTI

Perché la soluzione è Volti? I volti sono le rappresentazioni visive delle facce umane, che esprimono emozioni, identità e carattere. Le facce sono elementi fondamentali nel comunicare sentimenti e intenzioni, consentendo di riconoscere le persone e interpretare il loro stato d'animo. La loro varietà riflette la diversità culturale e individuale, rendendo ogni volto unico. Attraverso le espressioni facciali, i volti possono trasmettere gioia, tristezza, rabbia o sorpresa, diventando così un linguaggio universale che supera le barriere linguistiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Visi facce". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Visi facce nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Volti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Visi facce" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Visi facce" conferma che la soluzione 'Volti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Volti

V Venezia O Otranto L Livorno T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Visi facce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Volti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Li accende la vergognaLi nascondono le maschereLi studia il ritrattistaSolidi a più facce capaci di rifrangere la luceFacce poco rassicurantiTante facce ha il cuboLe facce delle scarpeLo sono le facce di bronzo