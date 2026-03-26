Rifiutata da una selezione

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rifiutata da una selezione' è 'Scartata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCARTATA

Perché la soluzione è Scartata? Una voce scartata indica un elemento che non è stato scelto o accettato in una selezione. Quando un'opzione viene rifiutata da una selezione, si considera che non soddisfa i criteri richiesti o non è adeguata alle esigenze del momento. Questa terminologia si applica in vari contesti, come le votazioni, i processi di assunzione o le preferenze personali. La voce scartata rappresenta quindi un elemento escluso, che non entra nel gruppo o nella decisione finale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rifiutata da una selezione". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Rifiutata da una selezione nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scartata

La soluzione associata alla definizione "Rifiutata da una selezione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rifiutata da una selezione" conferma che la soluzione 'Scartata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Scartata

S Savona C Como A Ancona R Roma T Torino A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rifiutata da una selezione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scartata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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