I distretti dell antico impero persiano

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I distretti dell antico impero persiano' è 'Satrapie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SATRAPIE

Perché la soluzione è Satrapie? Le satrapie rappresentavano le suddivisioni amministrative dell'antico impero persiano, funzionando come territori governati da un satrapo. Questi distretti permettevano un controllo efficace delle vastissime aree dell'impero, assicurando l'ordine e la raccolta delle tasse. La struttura delle satrapie facilitava anche la gestione delle risorse e la comunicazione tra il centro e le periferie. Ogni satrapia aveva caratteristiche proprie, contribuendo alla stabilità e alla governabilità dell'intero impero persiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I distretti dell antico impero persiano". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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I distretti dell antico impero persiano nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Satrapie

Quando la definizione "I distretti dell antico impero persiano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I distretti dell antico impero persiano" conferma che la soluzione 'Satrapie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Satrapie

S Savona A Ancona T Torino R Roma A Ancona P Padova I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I distretti dell antico impero persiano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Satrapie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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