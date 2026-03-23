È opposto al freddo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È opposto al freddo' è 'Caldo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALDO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È opposto al freddo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È opposto al freddo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Caldo? Il calore rappresenta una sensazione opposta al freddo, indicando una condizione di temperatura elevata o piacevole. Quando si parla di caldo, si fa riferimento a un'atmosfera o a uno stato termico che provoca sensazioni di calore e comfort, differenziandosi nettamente da condizioni di freddo o gelo. Questa parola si utilizza in vari contesti, dal clima alle sensazioni fisiche, per descrivere ambienti o emozioni che trasmettono calore e vitalità.

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È opposto al freddo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Caldo

Questa pagina è dedicata alla definizione "È opposto al freddo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È opposto al freddo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Caldo:

C Como A Ancona L Livorno D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È opposto al freddo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Quando il ferro è bisogna batterloSi cerca nei mesi invernali e si sfugge in quelli estiviNon si soffre al frescoÈ opposto al Nord OvestIl punto opposto al NadirOpposto al perigeoPolo opposto al catodoIl popolino opposto al patriziato