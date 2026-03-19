Tenere qualcuno sotto stretta vigilanza

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Tenere qualcuno sotto stretta vigilanza' è 'Piantonare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIANTONARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tenere qualcuno sotto stretta vigilanza" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tenere qualcuno sotto stretta vigilanza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Piantonare? Piantonare significa mantenere qualcuno sotto stretta vigilanza, sorvegliandolo attentamente per garantire che non si allontani o compia azioni indesiderate. Questa pratica si applica spesso in contesti di sicurezza, come nelle istituzioni o durante operazioni di sorveglianza, dove il controllo costante è fondamentale. La parola suggerisce un atteggiamento di attenzione continua, assicurando che le persone monitorate rispettino le regole e le restrizioni imposte. La vigilanza costante rappresenta il cuore del concetto espresso dal termine.

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Tenere qualcuno sotto stretta vigilanza nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Piantonare

Per risolvere la definizione "Tenere qualcuno sotto stretta vigilanza", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tenere qualcuno sotto stretta vigilanza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Piantonare:

P Padova I Imola A Ancona N Napoli T Torino O Otranto N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tenere qualcuno sotto stretta vigilanza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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