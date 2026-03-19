Sovrintendono ai cantieri

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sovrintendono ai cantieri' è 'Capimastri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPIMASTRI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sovrintendono ai cantieri" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sovrintendono ai cantieri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Capimastri? I capimastri sono figure professionali che sovrintendono ai cantieri, assicurando che i lavori siano eseguiti secondo i piani e le normative vigenti. Essi coordinano le attività delle squadre di operai, verificano la qualità delle opere e gestiscono le risorse disponibili. La loro presenza è fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni edilizie. Attraverso il controllo continuo, i capimastri contribuiscono al buon andamento dei progetti di costruzione.

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Sovrintendono ai cantieri nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Capimastri

La soluzione associata alla definizione "Sovrintendono ai cantieri" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sovrintendono ai cantieri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Capimastri:

C Como A Ancona P Padova I Imola M Milano A Ancona S Savona T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sovrintendono ai cantieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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