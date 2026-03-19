Il pittore di Bondone

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il pittore di Bondone' è 'Giotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIOTTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il pittore di Bondone" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il pittore di Bondone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Giotto? Giotto, noto come il pittore di Bondone, rappresenta uno dei principali artisti italiani del XIII secolo, la cui opera ha segnato una svolta nella storia dell'arte grazie alla sua capacità di rendere le figure più realistiche e tridimensionali. La sua pittura si distingue per l'uso innovativo della prospettiva e delle sfumature, che conferiscono profondità alle scene sacre e profane. La sua influenza si estende oltre il suo tempo, influenzando generazioni di artisti successivi e contribuendo alla nascita dell'arte rinascimentale.

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Il pittore di Bondone nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Giotto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il pittore di Bondone" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il pittore di Bondone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Giotto:

G Genova I Imola O Otranto T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il pittore di Bondone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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