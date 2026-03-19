La meta del malato

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'La meta del malato' è 'Ristabilimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RISTABILIMENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La meta del malato" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La meta del malato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ristabilimento? Il ristabilimento rappresenta il percorso che porta il malato a recuperare la sua salute e il suo benessere. È il processo attraverso il quale si riacquista la funzionalità perduta a causa di una malattia o di un infortunio, coinvolgendo cure, terapie e il supporto di professionisti sanitari. La meta finale di questa fase è far sì che il paziente ritorni a condurre una vita normale, riappropriandosi delle proprie capacità e autonomia.

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La meta del malato nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Ristabilimento

Se la definizione "La meta del malato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La meta del malato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Ristabilimento:

R Roma I Imola S Savona T Torino A Ancona B Bologna I Imola L Livorno I Imola M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La meta del malato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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