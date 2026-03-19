Il carattere opposto al corsivo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il carattere opposto al corsivo' è 'Tondo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TONDO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il carattere opposto al corsivo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il carattere opposto al corsivo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Tondo? La parola tonde descrive una forma priva di angoli o spigoli, caratterizzata da una superficie curva e uniforme. Questa caratteristica la distingue da altre forme che presentano linee rette o angoli acuti, rendendola spesso associata a oggetti come cerchi, sfere o anelli. La sua natura morbida e continua la rende facilmente riconoscibile in molteplici contesti, dalla geometria all'arte. La presenza di una superficie uniforme e senza spigoli conferisce alla forma un aspetto armonioso e equilibrato.

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Il carattere opposto al corsivo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tondo

Per risolvere la definizione "Il carattere opposto al corsivo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il carattere opposto al corsivo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tondo:

T Torino O Otranto N Napoli D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il carattere opposto al corsivo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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