Trasportava su un carro una compagnia di attori ambulanti
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Trasportava su un carro una compagnia di attori ambulanti' è 'Tespi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TESPI
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Trasportava su un carro una compagnia di attori ambulanti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Trasportava su un carro una compagnia di attori ambulanti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Perché la soluzione è Tespi? Tespì era un personaggio che si occupava di accompagnare e supportare una compagnia di attori ambulanti, trasportando le scene e le attrezzature su un carro. La sua presenza era fondamentale per garantire che tutto il materiale arrivasse a destinazione in perfette condizioni, facilitando le rappresentazioni teatrali itineranti. La sua funzione, strettamente collegata alla mobilità e alla logistica, rendeva possibile la diffusione del teatro nelle zone più remote, contribuendo alla cultura popolare.
Trasportava su un carro una compagnia di attori ambulanti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tespi
La definizione "Trasportava su un carro una compagnia di attori ambulanti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Trasportava su un carro una compagnia di attori ambulanti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Tespi:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Trasportava su un carro una compagnia di attori ambulanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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