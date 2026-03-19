Trasportava su un carro una compagnia di attori ambulanti

Home / Soluzioni Cruciverba / Trasportava su un carro una compagnia di attori ambulanti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Trasportava su un carro una compagnia di attori ambulanti' è 'Tespi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TESPI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Trasportava su un carro una compagnia di attori ambulanti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Trasportava su un carro una compagnia di attori ambulanti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tespi? Tespì era un personaggio che si occupava di accompagnare e supportare una compagnia di attori ambulanti, trasportando le scene e le attrezzature su un carro. La sua presenza era fondamentale per garantire che tutto il materiale arrivasse a destinazione in perfette condizioni, facilitando le rappresentazioni teatrali itineranti. La sua funzione, strettamente collegata alla mobilità e alla logistica, rendeva possibile la diffusione del teatro nelle zone più remote, contribuendo alla cultura popolare.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Trasportava su un carro una compagnia di attori ambulanti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tespi

La definizione "Trasportava su un carro una compagnia di attori ambulanti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Trasportava su un carro una compagnia di attori ambulanti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tespi:

T Torino E Empoli S Savona P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Trasportava su un carro una compagnia di attori ambulanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Diede nome a un carro pieno di artistiRicorda un antico teatro ambulanteLa Compagnia degli attori che calcano i palchiLa compagnia aerea di bandiera scandinavaÈ detta Gran CarroUn palo del carroGli attori più ammirati