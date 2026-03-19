La teme il despota

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La teme il despota' è 'Rivolta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIVOLTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La teme il despota" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La teme il despota". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Rivolta? Una rivolta rappresenta un’azione collettiva di protesta contro un’autorità oppressiva, spesso guidata da individui che desiderano cambiare il sistema. Chi teme il despota riconosce il potenziale di una rivolta come minaccia alla propria posizione di potere e mantiene misure repressive per prevenirla. La presenza di una rivolta indica insoddisfazione e desiderio di libertà tra le persone soggette a un regime autoritario. La tensione tra oppressore e oppresso alimenta spesso questi moti di rivolta.

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La teme il despota nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rivolta

Questa pagina è dedicata alla definizione "La teme il despota" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La teme il despota" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rivolta:

R Roma I Imola V Venezia O Otranto L Livorno T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La teme il despota" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Moto di protesta e ribellione contro il potereLa tramano gli oppressiSollevamento, ribellioneLa teme solo chi ci credeTeme le papereChi ne ha uno teme solo la scala realeLo teme il superstiziosoLa teme il cantante