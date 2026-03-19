È sensibile all acqua

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È sensibile all acqua' è 'Rabdomante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RABDOMANTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È sensibile all acqua" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È sensibile all acqua". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Rabdomante? Un rabdomante è colui che utilizza un bastone particolare, chiamato appunto rabdomante, per individuare acqua nascosta nel terreno. La caratteristica principale di questa pratica è la sensibilità del bastone all’umidità, che permette di percepire la presenza di falde acquifere sotterranee. Questa capacità di percezione è considerata fondamentale nel metodo tradizionale di ricerca di acque sotterranee, rendendo il rabdomante uno strumento utile in agricoltura e nelle operazioni di approvvigionamento idrico.

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È sensibile all acqua nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Rabdomante

Questa pagina è dedicata alla definizione "È sensibile all acqua" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È sensibile all acqua" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Rabdomante:

R Roma A Ancona B Bologna D Domodossola O Otranto M Milano A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È sensibile all acqua" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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