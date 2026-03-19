Il possessore legittimo

Home / Soluzioni Cruciverba / Il possessore legittimo

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il possessore legittimo' è 'Proprietario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROPRIETARIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il possessore legittimo" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il possessore legittimo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Proprietario? Il proprietario rappresenta la persona che detiene il possesso di un bene o di un diritto in modo legittimo, confermando così la sua autorità sulla cosa stessa secondo le normative vigenti. La sua posizione di diritto si basa su un titolo valido che gli consente di esercitare piene facoltà di utilizzo, godimento e disposizione del bene. La sua condizione implica l'assenza di contestazioni o dubbi sulla legittimità della proprietà, garantendo così stabilità e sicurezza nel rapporto con il bene posseduto.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il possessore legittimo nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Proprietario

In presenza della definizione "Il possessore legittimo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il possessore legittimo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Proprietario:

P Padova R Roma O Otranto P Padova R Roma I Imola E Empoli T Torino A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il possessore legittimo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Paga il bollo dell autoPossessore di patrimoniTolto al legittimo proprietarioIl legittimo successoreUn possessore di titoliIl più legittimo erede