Fu la moglie di Perón

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fu la moglie di Perón' è 'Evita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EVITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu la moglie di Perón" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu la moglie di Perón". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Evita? Evita fu la moglie di Perón, figura fondamentale nella storia politica argentina. La sua presenza influì notevolmente sul movimento peronista, rappresentando un simbolo di solidarietà e impegno sociale. La sua dedizione ai più poveri e la capacità di comunicare con il popolo le conferivano un ruolo di grande rilievo. Evita divenne un’icona di speranza e di lotta per i diritti civili, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva argentina. La sua figura rimane ancora oggi oggetto di studio e ammirazione.

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Fu la moglie di Perón nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Evita

Quando la definizione "Fu la moglie di Perón" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu la moglie di Perón" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Evita:

E Empoli V Venezia I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu la moglie di Perón" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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