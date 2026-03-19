Comandava la ciurma

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Comandava la ciurma' è 'Nostromo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOSTROMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Comandava la ciurma" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Comandava la ciurma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Nostromo? Il nostromo era il membro della ciurma incaricato di sovrintendere alle operazioni di bordo, garantendo l'ordine e la disciplina tra i marinai. Era colui che comandava la ciurma in assenza del capitano, assumendo responsabilità fondamentali per la sicurezza e il funzionamento della nave. La sua figura rappresentava un punto di riferimento per l'equipaggio, esercitando autorità e mantenendo la coesione tra i marinai. La sua presenza era essenziale per il buon andamento delle attività di bordo.

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Comandava la ciurma nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Nostromo

Se la definizione "Comandava la ciurma" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Comandava la ciurma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Nostromo:

N Napoli O Otranto S Savona T Torino R Roma O Otranto M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Comandava la ciurma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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