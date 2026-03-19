Che sono di massima importanza

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Che sono di massima importanza' è 'Fondamentali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FONDAMENTALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Che sono di massima importanza" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che sono di massima importanza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Fondamentali? Le parole fondamentali rappresentano concetti di grande rilievo e sono essenziali per comprendere un argomento. Sono elementi che contribuiscono in modo decisivo alla struttura di un discorso o di un ragionamento, indicando aspetti cruciali e prioritari. La loro presenza garantisce una comprensione approfondita e coerente delle idee trattate. In assenza di queste parole, il significato di un testo può risultare incompleto o poco chiaro. La loro importanza si evidenzia nella capacità di evidenziare ciò che conta realmente.

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Che sono di massima importanza nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Fondamentali

La soluzione associata alla definizione "Che sono di massima importanza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che sono di massima importanza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Fondamentali:

F Firenze O Otranto N Napoli D Domodossola A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che sono di massima importanza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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