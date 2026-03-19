Accesi si accorciano

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Accesi si accorciano' è 'Ceri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Accesi si accorciano" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Accesi si accorciano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ceri? I ceri sono oggetti di cera con uno stoppino che, quando vengono accesi, producono luce e calore. La loro fiamma, alimentata dalla combustione della cera, si riduce nel tempo, facendo sì che i ceri si accorcino progressivamente. Questo processo rappresenta il consumo della materia che li costituisce, segnando il passare del tempo o la fine di un utilizzo. La loro durata dipende dalla dimensione e dalla qualità della cera utilizzata.

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Accesi si accorciano nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ceri

Per risolvere la definizione "Accesi si accorciano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Accesi si accorciano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ceri:

C Como E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Accesi si accorciano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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