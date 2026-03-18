Più Comuni in breve

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Più Comuni in breve' è 'Prov'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROV

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Più Comuni in breve" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Più Comuni in breve". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Prov? La sigla PROV rappresenta spesso le province italiane, suddivisioni amministrative di livello intermedio tra comune e regione. Queste entità svolgono un ruolo fondamentale nell'organizzazione territoriale, gestendo servizi pubblici e coordinando attività locali. La parola PROV viene utilizzata frequentemente in documenti ufficiali, indirizzi e cartelle amministrative per indicare la provincia di appartenenza di persone o enti. La conoscenza di questa abbreviazione facilita la comprensione di molte comunicazioni amministrative e pratiche quotidiane.

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Più Comuni in breve nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Prov

In presenza della definizione "Più Comuni in breve", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Più Comuni in breve" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Prov:

P Padova R Roma O Otranto V Venezia

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Più Comuni in breve" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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