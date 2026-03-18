3² : nove = 4² : x

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La soluzione di 6 lettere per la definizione '3² : nove = 4² : x' è 'Sedici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEDICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "3² : nove = 4² : x" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "3² : nove = 4² : x". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sedici? La voce sedici rappresenta il risultato di un'operazione matematica che coinvolge due frazioni uguali. La prima frazione, 3² diviso nove, equivale a 9 diviso 9, che dà come risultato 1. La seconda frazione, 4² diviso x, deve essere uguale al primo risultato, quindi 16 diviso x uguale a 1. Risolvendo questa equazione si ottiene che x deve essere uguale a 16, collegando così il valore numerico alla voce sedici.

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3² : nove = 4² : x nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sedici

In presenza della definizione "3² : nove = 4² : x", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "3² : nove = 4² : x" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sedici:

S Savona E Empoli D Domodossola I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "3² : nove = 4² : x" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Quanti pezzi ha a disposizione ciascuno scacchista?Si ottiene dividendo 32 in 2 partiComitato rivoluzionario francese fondato da sostenitori della Lega cattolicaLa radice quadrata di noveNove senza vocaliLa prima delle ore liturgiche che viene recitata verso le nove del mattinoI poligoni con nove latiI nove supremi magistrati dell antica Atene