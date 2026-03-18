Funzionari che suggeriscono

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Funzionari che suggeriscono' è 'Consiglieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONSIGLIERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Funzionari che suggeriscono" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Funzionari che suggeriscono". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Consiglieri? I consiglieri sono figure professionali incaricate di offrire suggerimenti e indicazioni strategiche a chi ricopre ruoli di leadership. La loro funzione principale consiste nel fornire pareri esperti su decisioni importanti, contribuendo a migliorare le scelte politiche o amministrative. Essi lavorano spesso in contesti istituzionali, aziendali o pubblici, dove la loro competenza aiuta a valutare rischi e opportunità. La presenza di consiglieri permette di adottare decisioni più informate e ponderate.

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Funzionari che suggeriscono nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Consiglieri

Questa pagina è dedicata alla definizione "Funzionari che suggeriscono" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Funzionari che suggeriscono" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Consiglieri:

C Como O Otranto N Napoli S Savona I Imola G Genova L Livorno I Imola E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Funzionari che suggeriscono" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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