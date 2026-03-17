Il palazzo londinese con il Big Ben

Home / Soluzioni Cruciverba / Il palazzo londinese con il Big Ben

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il palazzo londinese con il Big Ben' è 'Westminster'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WESTMINSTER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il palazzo londinese con il Big Ben" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il palazzo londinese con il Big Ben". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Westminster? Westminster è un famoso edificio situato nel cuore di Londra, riconosciuto per la sua architettura imponente e ricca di storia. Questo complesso ospita il Parlamento britannico, simbolo della democrazia e del potere legislativo nel Regno Unito. Al suo interno si trova anche la celebre torre dell'orologio, comunemente chiamata Big Ben, che rappresenta uno dei monumenti più iconici della città. La presenza di Westminster contribuisce a definire il panorama politico e culturale di Londra.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il palazzo londinese con il Big Ben nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Westminster

La definizione "Il palazzo londinese con il Big Ben" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il palazzo londinese con il Big Ben" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Westminster:

W Washington E Empoli S Savona T Torino M Milano I Imola N Napoli S Savona T Torino E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il palazzo londinese con il Big Ben" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il quartiere londinese di Buckingham PalaceUna celebre abbazia di LondraIl palazzo di Londra sovrastato dal Big BenLa città con il Big Ben e Buckingham PalaceLa città con il Big BenSono lontane nel Big BenLa capitale del Big Ben